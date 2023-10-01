Эрдоган дал понять, что ВС Турции могут снова начать операцию у южных границ страны

"Мы будем решительно продолжать борьбу как внутри Турции, так и за ее пределами, пока не будет уничтожен последний террорист. Мы хотим, чтобы все всегда помнили наши слова о том, что однажды ночью мы можем внезапно прийти", - сказал он во время выступления на открытии новой сессии парламента.