В Варшаве проходит многотысячный марш оппозиции
В Варшаве проходит масштабный марш польской оппозиции. В нем принимают участие десятки тысяч человек, пишет РИА «Новости».
По данным агентства, «Марш миллиона сердец» организовал лидер оппозиционной «Гражданской платформы» Дональд Туск.
Бывший премьер-министр заметил, что на демонстрацию следует выйти всем противникам правящей в Польше партии «Право и справедливость».
Участники акции планируют пройти по центральным улицам польской столицы до площади Радослава. Они несут национальные флаги республики, символы различных партий и политических объединений.
Журналисты агентства отметили, что на плакатах присутствуют политические и социальные лозунги, в том числе, и нецензурные.
Власти Польши собрали в столице большое количество силовиков. Стражи порядка не мешают демонстрантам, но внимательно следят за ними.
Напомним, что в 2023 году масштабные акции протеста проходили во Франции, Израиле, Армении, Болгарии. Участники демонстраций выдвигали как политические, так и экономические требования.