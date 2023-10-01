В Варшаве проходит многотысячный марш оппозиции

В Варшаве проходит масштабный марш польской оппозиции. В нем принимают участие десятки тысяч человек, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, «Марш миллиона сердец» организовал лидер оппозиционной «Гражданской платформы» Дональд Туск.

Бывший премьер-министр заметил, что на демонстрацию следует выйти всем противникам правящей в Польше партии «Право и справедливость».

Участники акции планируют пройти по центральным улицам польской столицы до площади Радослава. Они несут национальные флаги республики, символы различных партий и политических объединений.

Журналисты агентства отметили, что на плакатах присутствуют политические и социальные лозунги, в том числе, и нецензурные.

Власти Польши собрали в столице большое количество силовиков. Стражи порядка не мешают демонстрантам, но внимательно следят за ними.