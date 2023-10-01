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В Варшаве проходит многотысячный марш оппозиции

В Варшаве проходит масштабный марш польской оппозиции. В нем принимают участие десятки тысяч человек, пишет РИА «Новости».

В Варшаве проходит многотысячный марш оппозиции
© РИА Новости

По данным агентства, «Марш миллиона сердец» организовал лидер оппозиционной «Гражданской платформы» Дональд Туск.

Бывший премьер-министр заметил, что на демонстрацию следует выйти всем противникам правящей в Польше партии «Право и справедливость».

Участники акции планируют пройти по центральным улицам польской столицы до площади Радослава. Они несут национальные флаги республики, символы различных партий и политических объединений.

Журналисты агентства отметили, что на плакатах присутствуют политические и социальные лозунги, в том числе, и нецензурные.

Власти Польши собрали в столице большое количество силовиков. Стражи порядка не мешают демонстрантам, но внимательно следят за ними.

Напомним, что в 2023 году масштабные акции протеста проходили во Франции, Израиле, Армении, Болгарии. Участники демонстраций выдвигали как политические, так и экономические требования.

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