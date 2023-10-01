Боррель приехал из Одессы в Киев

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, проведший субботу в Одессе, приехал в Киев. Он сообщил об этом на своей странице в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

Боррель отметил, что в украинской столице он вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой принял участие в церемонии в память о погибших украинских военных и "выразил поддержку тем, кто продолжает защищать Украину".