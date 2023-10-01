В парламенте Турции собрались возобновить работу сразу после теракта
В парламенте Турции намерены возобновить свою работу в воскресенье, 1 октября, сразу после произошедшего рядом теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного советника президента страны.
О попытке теракта возле главного управления безопасности МВД Турецкой Республики в Анкаре сообщил ранее министр внутренних дел Али Ерликая. Как сообщается, двое злоумышленников подъехали на машине к воротам ведомства и активировали взрывное устройство.
Среди пострадавших — двое сотрудников МВД, однако они получили лишь легкие ранения и их жизни сейчас ничего не угрожает. Министр отметил их поступок, назвав силовиков героями.
Также возле здания МВД был найден пакет, вызывающий подозрения. Специалисты провели его контролируемый подрыв. Эксперты продолжают изучать место происшествия на наличие бомбы или подозрительных предметов. Любой такой объект планируют подрывать. Кроме того, в районе заглушены все радиосигналы, чтобы избежать дистанционного подрыва бомбы.