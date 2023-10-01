В парламенте Турции собрались возобновить работу сразу после теракта

В парламенте Турции намерены возобновить свою работу в воскресенье, 1 октября, сразу после произошедшего рядом теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного советника президента страны.

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О попытке теракта возле главного управления безопасности МВД Турецкой Республики в Анкаре сообщил ранее министр внутренних дел Али Ерликая. Как сообщается, двое злоумышленников подъехали на машине к воротам ведомства и активировали взрывное устройство.

Среди пострадавших — двое сотрудников МВД, однако они получили лишь легкие ранения и их жизни сейчас ничего не угрожает. Министр отметил их поступок, назвав силовиков героями.