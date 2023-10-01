Баку объявил в розыск экс-главу и командующего армией Нагорного Карабаха

"Араик Арутюнян, Джалал Арутюнян, а также [бывший министр иностранных дел НКР] Давид Бабаян находятся в международном розыске в связи с преступлениями, совершенными в ходе 44-дневной войны 2020 года. Один из них уже задержан, ведется следствие. В ближайшее время азербайджанская общественность получит подробную информацию", - заявил он.