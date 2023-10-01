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В Киеве признали, что Украина не выстоит без финансовой помощи США

Украина не имеет шансов выстоять в конфликте с Россией без финансовой поддержки Вашингтона. Киеву нужно срочно «менять стратегию». Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, сообщает РИА Новости.

В Киеве признали, что Украина не выстоит без финансовой помощи США
© РИА Новости

«Без поддержки США шансов выстоять у нас практически нет. То, что произошло вчера в конгрессе, уже не просто звонок, это уже звон», – заявил Гончаренко.

По его словам, нужно «поменять стратегию и поступать иначе», чтобы не лишиться «ключевого союзника».

В воскресенье президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон о продолжении финансирования работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября.

В противном случае в США с 1 октября наступил бы правительственный управленческий кризис, который американцы называют шатдауном. Это полное прекращение работы чиновников из-за отсутствия финансирования, что может иметь катастрофические последствия для всей страны.

Закон, подписанный Байденом, не включает выделение средств на нужды Украины.

Байден подписал проект бюджета без помощи Украине

Ранее Байден объяснил, откуда взялась угроза шатдауна: по его словам, в Конгрессе присутствуют люди, которые «сеют столько разногласий, что готовы прекратить работу правительства».

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