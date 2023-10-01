В Киеве признали, что Украина не выстоит без финансовой помощи США

Украина не имеет шансов выстоять в конфликте с Россией без финансовой поддержки Вашингтона. Киеву нужно срочно «менять стратегию». Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, сообщает РИА Новости.

«Без поддержки США шансов выстоять у нас практически нет. То, что произошло вчера в конгрессе, уже не просто звонок, это уже звон», – заявил Гончаренко.

По его словам, нужно «поменять стратегию и поступать иначе», чтобы не лишиться «ключевого союзника».

В воскресенье президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон о продолжении финансирования работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября.

В противном случае в США с 1 октября наступил бы правительственный управленческий кризис, который американцы называют шатдауном. Это полное прекращение работы чиновников из-за отсутствия финансирования, что может иметь катастрофические последствия для всей страны.

Закон, подписанный Байденом, не включает выделение средств на нужды Украины.