Партия экс-премьера Словакии Фицо побеждает на парламентских выборах

На парламентских выборах в Словакии произошло «вельке преквапение» - большой сюрприз. Неожиданно победила оппозиционная партия Smer, выступающая против поставок западного оружия на Украину. Она набрала 22,94% голосов после подсчета более 99% бюллетеней. Результаты парламентских выборов опубликовало издание Topky.

Первое место у Smer с 22,94% голосов. Следом идут партия «Прогрессивная Словакия», набравшая 17,96% и социал-демократическая партия «Голос» с 14,7%.

Остальные участники набрали менее 10% голосов.

Досрочные выборы в Национальный совет Словакии состоялись 30 сентября.

Издание Topky отмечает, что «до последней секунды было много драмы». Результаты выборов не совпали с данными экзит-поллов, по которым партия Роберта Фицо проигрывала.

В итоге произошел «большой сюрприз» и «заранее объявленные некоторыми агентствами победы не состоялись».