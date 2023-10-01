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Партия экс-премьера Словакии Фицо побеждает на парламентских выборах

На парламентских выборах в Словакии произошло «вельке преквапение» - большой сюрприз. Неожиданно победила оппозиционная партия Smer, выступающая против поставок западного оружия на Украину. Она набрала 22,94% голосов после подсчета более 99% бюллетеней. Результаты парламентских выборов опубликовало издание Topky.

Партия экс-премьера Словакии Фицо побеждает на парламентских выборах
© globallookpress.com

Первое место у Smer с 22,94% голосов. Следом идут партия «Прогрессивная Словакия», набравшая 17,96% и социал-демократическая партия «Голос» с 14,7%.

Остальные участники набрали менее 10% голосов.

Досрочные выборы в Национальный совет Словакии состоялись 30 сентября.

Издание Topky отмечает, что «до последней секунды было много драмы». Результаты выборов не совпали с данными экзит-поллов, по которым партия Роберта Фицо проигрывала.

В итоге произошел «большой сюрприз» и «заранее объявленные некоторыми агентствами победы не состоялись».

Партия Smer и её лидер Роберт Фицо выступают против поставок вооружений Киеву. Западные СМИ ранее писали, что возможная победа Smer на выборах «угрожает Украине».

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