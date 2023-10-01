КНДР продолжит развитие дружбы с Россией

КНДР продолжит развивать дружбу с Россией, несмотря на враждебные высказывания США. Об этом заявил заместитель главы МИД КНДР Им Чхон Ир, передаёт ЦТАК.

Он отметил, что корейско-российские отношения выходят на новый высокий уровень благодаря стратегическому решению лидеров КНДР и РФ. Данные отношения призваны сдержать произвол, военную угрозу и вмешательство империалистов.

Отмечается, что США обманывают мировую общественность, представляя сотрудничество между КНДР и РФ «угрозой» для глобального мира и безопасности.

Вашингтон создал трехсторонний военный альянс с Токио и Сеулом, враждебный КНДР и соседним государствам. Также США поддерживают НАТО – «зачинщика вспышки ситуации на Украине».

Все это, по словам Им Чхон Ира, является «раковой опухолью, которая ввергает в опасность международный порядок».