Новый план наступления Зеленского назвали отчаянным шагом

Зеленский теряет власть, растет недовольство, в первую очередь его кураторов, которые в него инвестировали деньги. Вот поэтому в его больной голове и рождаются подобные заведомо провальные и отчаянные планы. Но хочу сказать одно: что бы там ни задумывал киевский режим, победа будет за нами, — заявил Ниметуллаев.