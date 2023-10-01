Соединенные Штаты являются «империей лжи» в прямом смысле этого определения: так в китайском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали доклад госдепа США, в котором утверждается, что КНР якобы выделяет миллиарды долларов на распространение дезинформации по миру. Заявление китайского МИД приводит сайт ведомства.

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США начали первыми использовать глобальное информационное пространство в качестве оружия. Кстати, именно подготовившее упомянутый доклад подразделение государственного департамента под вывеской «глобального взаимодействия» занимается пропагандой, отметили в МИД КНР.

Начиная с тайных операций времен холодной войны и заканчивая пресловутой пробиркой с «белым порошком», США занимаются манипуляцией общественным мнением. Аналогичные действия совершаются и для очернения внутренней политики Китая, например, в Синьцзяне, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Эти факты доказывают, что США являются в полном смысле «империей лжи» и главным источником дезинформации в мировой историй. А госдеп выступает в качестве командного пункта «когнитивной войны», констатировали в МИД.