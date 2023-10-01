МИД Южной Кореи заявил, что КНДР «никогда не будет» признана ядерной державой

В МИД Южной Кореи заявили, что международное сообщество никогда не признает КНДР ядерной державой. Об этом сообщает ТАСС.
«Международное сообщество запрещает ядерные и ракетные разработки Северной Кореи и ее провокации. Вне зависимости от действий и утверждений Северной Кореи за ней никогда не будет признано право владеть ядерным оружием, и санкции международного сообщества лишь станут серьезнее», — говорится в сообщении.
Ранее заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Ир заявил, что враждебность Вашингтона направлена в сторону дружеских отношений между Москвой и Пхеньяном. По его словам, враждебность США по отношению к Российской Федерации и Северной Корее является несправедливой и возмутительной, попытки Вашингтона вмешиваться перешли красную черту.
19 сентября МИД Южной Кореи вызвал посла РФ Андрея Кулика из-за недавнего визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. Ведомство передало российскому дипломату «жесткую позицию» Сеула, заявило о негативном влиянии этих контактов на отношения Сеула с Москвой, а также потребовало от России соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН.