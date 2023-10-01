МИД Южной Кореи заявил, что КНДР «никогда не будет» признана ядерной державой

В МИД Южной Кореи заявили, что международное сообщество никогда не признает КНДР ядерной державой. Об этом сообщает ТАСС.

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«Международное сообщество запрещает ядерные и ракетные разработки Северной Кореи и ее провокации. Вне зависимости от действий и утверждений Северной Кореи за ней никогда не будет признано право владеть ядерным оружием, и санкции международного сообщества лишь станут серьезнее», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Ир заявил, что враждебность Вашингтона направлена в сторону дружеских отношений между Москвой и Пхеньяном. По его словам, враждебность США по отношению к Российской Федерации и Северной Корее является несправедливой и возмутительной, попытки Вашингтона вмешиваться перешли красную черту.