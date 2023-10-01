Лидер КНДР поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму китайскому коллеге Си Цзиньпину по случаю 74-й годовщины образования КНР, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
В документе говорится, что за последние 10 лет Коммунистическая партия Китая во главе с Си Цзиньпином под знаменем идей социализма с китайской спецификой в новую эпоху сплотила и воодушевила всю партию и народ, в результате чего достигла примечательных успехов в свершении дела партийного и государственного строительства.
Ким Чен Ын отметил, что в Северной Корее рады успехам китайского народа, как своим. Пхеньян и Пекин «неизменно поддерживали друг друга на длительном пути защиты и прославления социализма, указал Ким Чен Ын.
Он также выразил уверенность, что под руководством Си Цзиньпина Китай достигнет новых высот при построении современного социалистического государства.