Лидер КНДР поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР

В документе говорится, что за последние 10 лет Коммунистическая партия Китая во главе с Си Цзиньпином под знаменем идей социализма с китайской спецификой в новую эпоху сплотила и воодушевила всю партию и народ, в результате чего достигла примечательных успехов в свершении дела партийного и государственного строительства.