Байден подписал проект финансирования правительства без помощи Украине

Американский лидер Джо Байден подписал закон, который разрешает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию США.

Ранее документ одобрили конгрессмены. Он также продлевает действие некоторых истекающих полномочий. Подписание президентом США этого нормативного акта окончательно развеяло неопределенность относительно грозившего стране шатдауна, который мог наступить с 1 октября.

Шатдауном называется прекращение работы правительственных учреждений США по причине отсутствия финансирования. В этом случае госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без заработной платы, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск.