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Байден подписал проект финансирования правительства без помощи Украине

Американский лидер Джо Байден подписал закон, который разрешает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию США.

Байден подписал проект финансирования правительства без помощи Украине
© ТАСС

Ранее документ одобрили конгрессмены. Он также продлевает действие некоторых истекающих полномочий. Подписание президентом США этого нормативного акта окончательно развеяло неопределенность относительно грозившего стране шатдауна, который мог наступить с 1 октября.

Шатдауном называется прекращение работы правительственных учреждений США по причине отсутствия финансирования. В этом случае госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без заработной платы, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск.

Ранее в президентской администрации признали, что возможный шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны.

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