В Армении рассказали о временном жилье для беженцев из Нагорного Карабаха

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что каждая семья из Нагорного Карабаха будет получать по 40 тысяч драмов (100 долларов) на человека в месяц и еще десять тысяч (25 долларов) на коммунальные нужды. Программу планируют запустить уже с 1 октября, а продлится она не менее полугода. Однако пособие не получат те, у кого уже есть жилье в Армении, а также лица, проживающие в специальных центрах ухода.