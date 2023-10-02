В Армении рассказали о временном жилье для беженцев из Нагорного Карабаха

Кто хотел, уехал Процесс переезда жителей Нагорного Карабаха, изъявивших желание въехать в Армению, подходит "к логическому концу", интенсивность потока вынужденных переселенцев за последние сутки заметно снизилась, заявила на брифинге пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян, передает агентство ТАСС. "Можно сказать, что последние люди, которые желали переехать в Армению это сделали, и процесс подходит к своему логическому завершению", — сказала Багдасарян. Пресс-секретарь правительства Армении почеркнула, что в воскресенье, 1 октября, из Гориса в Степанакерт выехал автобус, который заберет из Нагорного Карабаха 15 армянских жителей, прикованных к постели. Она отметила, что Ереван обеспечит транспортом всех желающих выехать. Жилье и деньги Пресс-секретарь премьер-министра Армении привела данные, согласно которым с 24 сентября по 1 октября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 100 514 армян. Временное жилье получили 48 649 переселенцев. Как отметили в армянском правительстве, некоторые люди от помощи отказываются и заявляют, что обустроятся в Ереване самостоятельно. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 сентября заявлял, что вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха с 1 октября начнут получать пособия. По его словам, каждая семья беженцев в месяц станет получать от государства по 40 тыс. драмов ($100) на человека и еще 10 тыс. ($25) на коммунальные нужды. Также переселенцам положена единовременная выплата в размере 100 тыс. драмов ($250). Выплаты обещают сохранить по крайней мере на ближайшие полгода. Пособие не полагается тем, у кого уже есть жилье в Армении, а также лицам, проживающим в специальных центрах ухода. Накануне из-за массового прибытия переселенцев из Нагорного Карабаха Армения обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой о помощи. Утром в воскресенье миссия Организации Объединенных Наций (ООН) прибыла в Нагорный Карабах. Члены миссии планируют ознакомиться с ситуацией на местах и определить гуманитарные потребности жителей региона. До этого миссия ООН посещала Карабах 30 лет назад. Глава USAID (Агентство США по международному развитию) Саманта Пауэр на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 25 сентября заявила, что Вашингтон готов помочь выходцам из Нагорного Карабаха. Карабаха больше не существует 19 сентября Азербайджан объявил "антитеррористическую" операцию в Нагорном Карабахе для "восстановления конституционного строя", пресечения "широкомасштабных провокаций", разоружения и вывода подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки Баку и власти непризнанной республики при посредничестве российских миротворцев достигли соглашения о прекращении огня. Таким образом власти НКР признали поражение перед Азербайджаном. Бывший министр иностранных дел и экс-помощник президента Нагорного Карабаха (НКР) Давид Бабаян (арестован накануне властями Азербайджана) сообщал 24 сентября, что около 120 тысяч человек, живших в Карабахе до начала "антитеррористической операции" Азербайджана, уедут в Армению из-за нежелания жить в составе Азербайджана. По состоянию на 2015 год, это 99,74% от проживавших в непризнанной республике этнических армян. После операции Баку в НКР — 28 сентября — глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян заявил, что региона больше не существует. По его указу, НКР прекращает свое существование в качестве самостоятельного региона со своим правительством и организациями с 1 января 2024 года. В тот же день Пашинян спрогнозировал отъезд из Карабаха всех армян: "Продолжается исход армян из Нагорного Карабаха. Анализ показывает, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе армян не останется". Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 сентября допустил, что к концу года в Нагорный Карабах вернутся 5,5 тыс. из числа тех, кто в прошлом уехал из региона в Азербайджан.