Байден прокомментировал принятый проект бюджета без помощи Украине

Глава Соединенных Штатов Джо Байден после принятия Конгрессом проекта временного финансирования правительства заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не может позволить себе прекратить оказание дальнейшей помощи Киеву, сообщает РИА Новости.

По его словам, несмотря на то, что спикер Кевин Маккарти и подавляющее большинство Конгресса твердо поддерживают Украину, в данном соглашении нет нового финансирования, чтобы продолжать оказывать эту поддержку Украине. Как указал президент, он ожидает от Маккарти сохранения «полной приверженности» дальнейшему оказанию помощи Киеву, необходимой ему «в этот критический момент».