В Пентагоне сообщили об исчерпании ресурсов для финансирования помощи Украине

Высокопоставленный представитель Пентагона пожаловался на то, что у ведомства не хватает ресурсов для того, чтобы продолжать оказывать Украине военную помощь.
Об этом сообщает CNN. В публикации отмечается, что американское оборонное ведомство почти исчерпала все возможное финансирование помощи Украине в сфере безопасности. В Пентагоне подчеркнули, что в скором времени у Вашингтона пропадет возможность поставлять Киеву вооружения. До этого палата представителей США приняла проект финансирования кабмина на 45 дней, в котором не предусмотрена помощь Украине. На таком варианте настояли республиканцы.
Теперь документ должны одобрить в сенате, где большинство у демократов. Если Байден не подпишет законопроект до полуночи 1 октября, работа правительства остановится.
В список предусмотренных расходов попали в том числе траты на ликвидацию последствий стихийных бедствий в США. По словам источников The Washington Post, президент Джо Байден подпишет эту версию законопроекта о финансировании правительства.