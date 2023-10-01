В Пентагоне сообщили об исчерпании ресурсов для финансирования помощи Украине

Высокопоставленный представитель Пентагона пожаловался на то, что у ведомства не хватает ресурсов для того, чтобы продолжать оказывать Украине военную помощь.

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Об этом сообщает CNN. В публикации отмечается, что американское оборонное ведомство почти исчерпала все возможное финансирование помощи Украине в сфере безопасности. В Пентагоне подчеркнули, что в скором времени у Вашингтона пропадет возможность поставлять Киеву вооружения. До этого палата представителей США приняла проект финансирования кабмина на 45 дней, в котором не предусмотрена помощь Украине. На таком варианте настояли республиканцы.

Теперь документ должны одобрить в сенате, где большинство у демократов. Если Байден не подпишет законопроект до полуночи 1 октября, работа правительства остановится.