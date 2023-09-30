СМИ: в Словакии партия-победитель на парламентских выборах набрала более 23% голосов

Партия, добившаяся наибольшего успеха на досрочных парламентских выборах в Словакии, набрала более 23,5% голосов избирателей. Об этом сообщил телеканал Markiza со ссылкой на данные экзитпола социологического агентства Focus.

Между тем в Словакии до 22:45 (23:45 мск) действует мораторий на публикацию итогов опросов избирателей. Поэтому название партии-победителя телеканал не привел.