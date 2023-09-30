В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины . Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждения действуют в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.