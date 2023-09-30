В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыВ трех областях Украины объявили воздушную тревогуТАСС30 сентября, 22:50Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.© РИА НовостиПредупреждения действуют в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.В мире, СВОГлавные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиВ трех областях Украины объявили воздушную тревогуКонгрессмены США утвердили проект финансирования правительства без помощи УкраинеВ Москве на внешней стороне 36-го км МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей