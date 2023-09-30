Боррель: более 27 тысяч солдат ВСУ прошли подготовку в ЕС

В странах Евросоюза проводят большую работу по военной подготовке. Уже более 27 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в рамках тренировочной миссии. Об этом заявил глава европейской службы внешних связей Жозеп Боррель.

«Мы продолжаем финансировать поставки современной военной техники в соответствии с приоритетами, определенными Украиной. Также мы проводим довольно большую работу по военной подготовке. На данный момент мы подготовили более 27 тысяч украинских солдат», — передает слова Борреля медиакомпания «Интерфакс-Украина».

По словам главы европейской службы, ЕС увеличил целевой показатель подготовки военных ВСУ до 40 тысяч. Кроме того, военных Украины также обучают представители США и НАТО. Он дополнил, что, исходя из утекших в интернет документов Пентагона, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс подготавливали девять из 12 бригад ВСУ, которые планировалось использовать в контрнаступлении.