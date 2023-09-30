Палата представителей США приняла проект бюджета без помощи Украине
Палата представителей Соединенных Штатов Америки (США) утвердила проект финансирования правительства на 45 дней. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщил телеканал C-Span в ходе трансляции голосования.
Уточняется, что в проект не входит финансовая поддержка Украины. Теперь инициативу должен одобрить Сенат. После этого она отправится к президенту США Джо Байдену, которому необходимо подписать документ до наступления воскресенья по местному времени — 07:00 по московскому времени 1 октября.
В настоящее время проект получил необходимые для его принятия две трети голосов в палате. Таким образом американское правительство получило возможность избежать приближающийся шатдау из-за отсутствия согласия в Конгрессе по финансированию правительства, передает канал C-Span.
Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер рассказал, что ведомство готовится к возможному шатдауну правительства с 1 октября, если не произойдет решение конгресса по бюджету на новый финансовый год. Кроме того, прорабатываемый Госдепом алгоритм действий учитывает возможность частичной приостановки работы правительства страны.