Китайские компании сократили продажи беспилотников Украине
Китайские компании-производители беспилотников сократили продажи дронов и комплектующих для них Украине. Об этом пишут корреспонденты Пол Мозур и Валери Хопкинс в статье для New York Times.
Китай с 1 сентября ввел экспортный контроль в отношении оборудования, связанного с дронами, а также некоторых моделей беспилотников.
Журналисты отметили, что решение властей КНР привело к тому, что украинцам приходится «выпрашивать, одалживать и провозить контрабандой то, что необходимо, чтобы компенсировать гаджеты, сбитые в воздухе».
По их данным, запрет на ввоз на Украину дронов и запчастей к ним может привести к существенным проблемам для ВСУ в этой сфере.
Напомним, что во второй половине 2023 года объемы пакетов военной помощи стали постепенно сокращаться, западные страны начали включать в них бронетехнику из музеев, списанную, не подлежащую ремонту.
Кроме того, Польша заявила о том, что прекращает отправку военной помощи Украине. В Париже сообщили, что поставки прекратятся в 2024 году, в дальнейшем техника и боеприпасы будут поступать исключительно на основе контрактов с производителями.