Китайские компании сократили продажи беспилотников Украине

Китайские компании-производители беспилотников сократили продажи дронов и комплектующих для них Украине. Об этом пишут корреспонденты Пол Мозур и Валери Хопкинс в статье для New York Times.

Китай с 1 сентября ввел экспортный контроль в отношении оборудования, связанного с дронами, а также некоторых моделей беспилотников.

Журналисты отметили, что решение властей КНР привело к тому, что украинцам приходится «выпрашивать, одалживать и провозить контрабандой то, что необходимо, чтобы компенсировать гаджеты, сбитые в воздухе».

По их данным, запрет на ввоз на Украину дронов и запчастей к ним может привести к существенным проблемам для ВСУ в этой сфере.

Напомним, что во второй половине 2023 года объемы пакетов военной помощи стали постепенно сокращаться, западные страны начали включать в них бронетехнику из музеев, списанную, не подлежащую ремонту.