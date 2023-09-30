В США предложили проект бюджета страны без помощи Украине

Представители Республиканской партии намереваются представить проект продления финансирования федерального правительства страны на 45 дней, рассказал в социальной сети X (ранее Twitter) cооснователь портала Punchbowl News Джон Бреснахан. Об этом пишет ТАСС.

По его данным, в рамках проекта предполагается финансирование ряда программ, в том числе, будут выделены деньги на ликвидацию стихийных бедствий.

Вместе с тем, заметил Бреснахан, из списка возможных расходов был исключен пункт, предусматривающий выделение Украине денежных средств в значительных объемах.

Напомним, что в США в ближайшие часы может быть объявлен шатдаун, в рамках которого будет приостановлена работа правительства.

В том случае, если ситуация, также как и при экс-президенте США Дональде Трампе, не будет разрешена в считанные дни, тысячи госслужащих отправятся в принудительный неоплачиваемый отпуск. Кроме того, будет прекращено действия ряда госпрограмм.