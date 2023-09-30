Байден назвал неприемлемым возможный шатдаун в США

Президент США Джо Байден назвал «неприемлемым» положение дел в Конгрессе, которое может привести к шатдауну. Байден изложил своё мнение в соцсети X, сообщает РИА Новости.

«Сейчас в Конгрессе присутствуют люди, которые сеют столько разногласий, что готовы сегодня вечером прекратить работу правительства. Это неприемлемо», – написал Байден.

Комментаторы неоднозначно отреагировали на мнение президента США. Ряд пользователей поддержал Байдена, открыто обвинив Конгресс в «мелких политических дрязгах». Другие отметили, что среди конгрессменов «остались те, кто ставит интересы США на первое, а не на последнее место».

«Никто не посеял больше разногласий, чем ты сам», - написал один из критиков Байдена.

Шатдаун – прекращение работы правительственных учреждений США из-за отсутствия финансирования. Он может привести к катастрофическим последствиям для страны. Госслужащие, включая работников критически важных секторов, начнут работу без оплаты или отправятся в вынужденный отпуск.