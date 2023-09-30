Бжания отметил вклад Путина в восстановление связей Абхазии и России

Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с речью во время праздничного парада в честь 30-й годовщины победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов. Об этом сообщает РИА Новости.

В своей речи Бжания подчеркнул, что после военной победы народ Абхазии занялся созиданием мирной жизни.

«Мы и впредь будем созидать, а не разрушать. Мы восстанавливаем свои города и курорты, мы продолжим строить дороги и коммуникации, мы восстановим и откроем воздушные и морские порты для международного сообщения», - сказал Бжания.

Он пообещал сделать всё для достойной жизни абхазцев.

Бжания также отметил вклад президента РФ Владимира Путина в восстановление трансграничных хозяйственных и транспортных связей Абхазии с Россией.

Сегодня Абхазия отмечает 30-летие победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов. В праздничном параде участвовали 1,7 тысяч военных.

Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением грузинских войск с территории Абхазии. По данным Минобороны республики, погибло более двух тысяч защитников Абхазии. Около двухсот пропало без вести.