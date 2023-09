В США разглядели признаки скорой отставки Зеленского в заявлениях его жены

Неуверенные заявления жены Владимира Зеленского Елены о том, пойдет ее супруг на второй срок, или нет, говорят о возможной скорой отставке нынешнего главы бывшей советской республики. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.