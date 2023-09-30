Неуверенность Елены Зеленской в том, что ее супруг — действующий президент Украины Владимир Зеленский — пойдет на второй срок, свидетельствует о серьезных проблемах в стране. Об этом в субботу, 30 сентября, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

— Что сказала жена Зеленского? «Я не уверена, хочет ли украинский народ, чтобы он был президентом», — рассказал экс-разведчик.

Риттер подчеркнул, что это прозвучало крайне негативно. По мнению аналитика, такое высказывание можно интерпретировать как факт наличия на Украине проблем более серьезных, чем казалось прежде.

Экс-разведчик предположил, что к концу российско-украинского конфликта правительство Зеленского падет, этот процесс уже запущен.