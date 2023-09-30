Экс-разведчик Риттер: Признания Зеленской говорят о скорой отставке ее мужа
Неуверенность Елены Зеленской в том, что ее супруг — действующий президент Украины Владимир Зеленский — пойдет на второй срок, свидетельствует о серьезных проблемах в стране. Об этом в субботу, 30 сентября, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
— Что сказала жена Зеленского? «Я не уверена, хочет ли украинский народ, чтобы он был президентом», — рассказал экс-разведчик.
Риттер подчеркнул, что это прозвучало крайне негативно. По мнению аналитика, такое высказывание можно интерпретировать как факт наличия на Украине проблем более серьезных, чем казалось прежде.
Экс-разведчик предположил, что к концу российско-украинского конфликта правительство Зеленского падет, этот процесс уже запущен.
Риттер активно освещает теорию, согласно которой Зеленского могут лишить власти, так как он допустил множество ошибок при контрнаступлении Вооруженных сил Украины. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Юрием Световым, насколько вероятно свержение лидера киевского режима с поста главы государства и кто может занять его место.