Неуверенность Елены Зеленской в том, что ее супруг — действующий президент Украины Владимир Зеленский — пойдет на второй срок, свидетельствует о серьезных проблемах в стране. Об этом в субботу, 30 сентября, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.