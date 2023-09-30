Армяне в США помешали послу Турции пройти в университет

Армянская диаспора в Соединенных Штатах пыталась помешать участию турецкого посла в Вашингтоне Мурату Мерджану в мероприятии, проходящем в Калифорнийском университете. Об этом сообщает армянское издание Alphanews.

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Отмечается, что лишь после вмешательства полицейских послу удалось войти в здание университета.

30 сентября стало известно, что акция в поддержку одного из лидеров Нагорного Карабаха Рубена Варданяна началась в Ереване. Уточнялось, что акция протеста стартовала у музея-института древних рукописей Матенадаран в столице республики. Жители вышли на митинг с флагами непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и плакатами в поддержку Варданяна.

28 сентября Варданян заявлял, что принял решение сдаться властям Азербайджана ради безопасности народа Карабаха. В Баку экс-советнику главы НКР предъявили обвинения в финансировании терроризма.