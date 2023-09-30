$97.41+0.41103.16+1.07

Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом

Глава евродипломатии Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства ЕС.

Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом
© globallookpress.com

Боррель, как и другие европейские политики, в 2022-2023 годах неоднократно посещал Украину.

Во время рабочих поездок глава евродипломатии проводит переговоры с официальными лицами, обсуждает с ними ключевые вопросы международной повестки и ход текущего конфликта.

Боррель обвинил Россию в ударах по культурным объектам в украинской Одессе

Кроме того, он следит за тем, как Украина проводит реформы, необходимые для вступления в Евросоюз.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости