Глава евродипломатии Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства ЕС.

Боррель, как и другие европейские политики, в 2022-2023 годах неоднократно посещал Украину.

Во время рабочих поездок глава евродипломатии проводит переговоры с официальными лицами, обсуждает с ними ключевые вопросы международной повестки и ход текущего конфликта.