Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом
Глава евродипломатии Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства ЕС.
Боррель, как и другие европейские политики, в 2022-2023 годах неоднократно посещал Украину.
Во время рабочих поездок глава евродипломатии проводит переговоры с официальными лицами, обсуждает с ними ключевые вопросы международной повестки и ход текущего конфликта.
Кроме того, он следит за тем, как Украина проводит реформы, необходимые для вступления в Евросоюз.
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