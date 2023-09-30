Турецкие силовики раскрыли схему обмана туристов

Турецкие силовики обнаружили в Стамбуле масштабную схему обмана мужчин-туристов в баре, где их принуждали оплатить колоссальную сумму под угрозами. Об этом сообщило издание Cumhuriyet.

Согласно данным газеты, речь о баре Oasis, расположенном в районе Ортакёй на берегу Босфора.

«Сотрудники ночного клуба зазывали одиноких мужчин-туристов на популярных туристических улицах попить вместе пива, под этим предлогом приводя их в клуб. В заведении девушки, изображавшие клиентов, присаживались за столик к туристу и заказывали подряд коктейли», — уточнили в СМИ.

Позднее мужчинам, попавшимся на уловку мошенников, выставляли счет за обслуживание в заведении в несколько тысяч долларов. В случае отказа оплатить счет, путешественникам поступали угрозы.

Установлено, что пострадавшие туристы обращались в полицию неоднократно. Тем не менее работников и владельцев бара продолжали оправдывать раз за разом, так как дела заводили по статье «мошенничество». Однако вина злоумышленников так и не была доказана.

В общей сложности силовики Бюро по расследованию терроризма и организованной преступности зафиксировали не менее 80 таких эпизодов с 2021 года. Принято решение объединить все дело в одно. В общей сложности задержаны 21 человек, в том числе и женщины, участвовавшие в схеме.