Во Франции при сильном взрыве погиб один человек

Во Франции в коммуне Ла-Мофф произошел сильный взрыв. Один человек погиб, двое получили ранения, пишет портал France Bleu.

Инцидент произошел в субботу, 30 сентября.

Пять человек собралось в доме погибшего родственника с тем, чтобы рассортировать его вещи. В ходе инвентаризации они приняли решение утилизовать ненужное имущество.

Мужчины разожгли костер, вытащили вещи на улицу и бросили их в огонь.

После того, как в костер попал «пакет с пока не установленным веществом», произошел мощный взрыв. По данным радиостанции, он был слышен в радиусе нескольких километров от места происшествия.

Взрывная волна выбила окна и сорвала крыши ближайших зданий. На место инцидента выехали несколько пожарных расчетов.