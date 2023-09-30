Во Франции при сильном взрыве погиб один человек
Во Франции в коммуне Ла-Мофф произошел сильный взрыв. Один человек погиб, двое получили ранения, пишет портал France Bleu.
Инцидент произошел в субботу, 30 сентября.
Пять человек собралось в доме погибшего родственника с тем, чтобы рассортировать его вещи. В ходе инвентаризации они приняли решение утилизовать ненужное имущество.
Мужчины разожгли костер, вытащили вещи на улицу и бросили их в огонь.
После того, как в костер попал «пакет с пока не установленным веществом», произошел мощный взрыв. По данным радиостанции, он был слышен в радиусе нескольких километров от места происшествия.
Взрывная волна выбила окна и сорвала крыши ближайших зданий. На место инцидента выехали несколько пожарных расчетов.
Силовики оградили участок, на котором был разожжен костер, так как опасаются дальнейших взрывов.