Президент Абхазии оценил экономический ущерб от войны с Грузией

«В результате войны экономике и инфраструктуре Абхазии нанесён колоссальный ущерб — разрушены объекты социальной инфраструктуры, предприятия, курортные объекты, коммуникации, жилой фонд… Погибли около трёх тысяч бойцов и командиров Вооружённых сил Абхазии, существенными были потери среди мирных жителей», — сказал Бжания.