Президент Абхазии оценил экономический ущерб от войны с Грузией
Он превысил 11 миллиардов долларов, заявил Аслан Бжания во время праздничного парада в честь 30-й годовщины победы в грузино-абхазской войне.
В мероприятии приняли участие больше 1,5 тысячи военных.
«В результате войны экономике и инфраструктуре Абхазии нанесён колоссальный ущерб — разрушены объекты социальной инфраструктуры, предприятия, курортные объекты, коммуникации, жилой фонд… Погибли около трёх тысяч бойцов и командиров Вооружённых сил Абхазии, существенными были потери среди мирных жителей», — сказал Бжания.