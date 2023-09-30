Белый дом запустил отсчет до возможного «шатдауна»

Пресс-служба Белого дома запустила в соцсети X (бывший Twitter) отсчет до возможной приостановки работы федерального правительства США. Об этом пишет РИА «Новости».

«Восемнадцать часов до того, как крайние республиканцы Палаты приостановят деятельность правительства», — заметили в пресс-службе.

По данным агентства, один раз в час Белый дом публикует новый пост, где счетчик обновляется.

Напомним, что шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства, может наступить с 1 октября в том случае, если Конгресс не согласует новый бюджет.