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Белый дом запустил в соцсети X отсчет до возможного «шатдауна»

Пресс-служба Белого дома запустила в соцсети X (бывший Twitter) отсчет до возможной приостановки работы федерального правительства США. Об этом пишет РИА «Новости».

Белый дом запустил отсчет до возможного «шатдауна»
© РИА Новости

«Восемнадцать часов до того, как крайние республиканцы Палаты приостановят деятельность правительства», — заметили в пресс-службе.

По данным агентства, один раз в час Белый дом публикует новый пост, где счетчик обновляется.

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Напомним, что шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства, может наступить с 1 октября в том случае, если Конгресс не согласует новый бюджет.

Во время шатдауна большинство сотрудников различных федеральных ведомств отправляется в неоплачиваемый отпуск, продолжают работать только специалисты критически значимых учреждений.

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