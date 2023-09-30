Белый дом запустил отсчет до возможного «шатдауна»

Белый дом запустил в соцсети X отсчет до возможного «шатдауна»
Пресс-служба Белого дома запустила в соцсети X (бывший Twitter) отсчет до возможной приостановки работы федерального правительства США. Об этом пишет РИА «Новости».
«Восемнадцать часов до того, как крайние республиканцы Палаты приостановят деятельность правительства», — заметили в пресс-службе.
По данным агентства, один раз в час Белый дом публикует новый пост, где счетчик обновляется.
Напомним, что шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства, может наступить с 1 октября в том случае, если Конгресс не согласует новый бюджет.
Во время шатдауна большинство сотрудников различных федеральных ведомств отправляется в неоплачиваемый отпуск, продолжают работать только специалисты критически значимых учреждений.
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