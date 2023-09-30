В США заявили о «единственных двух» сценариях, имеющихся у Зеленского

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что у Владимира Зеленского есть лишь два варианта выхода из сложившейся ситуации. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА Новости.

По его словам, план Зеленского, который жаждет вывода с Украины российских войск, выдачи суду президента РФ Владимира Путина и выплат украинцам репараций, не серьезен и обречен на провал. Джонсон подчеркнул, что конфликт будет завершен только на условиях России.