$97.41+0.41103.16+1.07

Столтенберг: Украина и Польша найдут способы разрешить разногласия

Словакия и Польша продолжат поддерживать Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters. Он выразил уверенность в том, что странам удастся благополучно разрешить существующие между ними разногласия. Об этом пишет в статье для Reuters обозреватель Якоб Гронхольт-Педерсен.

Столтенберг понадеялся на разрешение кризиса в отношениях Киева и Варшавы
© globallookpress.com

Автор статьи уточнил, что Столтенберг сделал заявление на фоне возрастающей негативной риторики со стороны Польши в адрес Киева.

«Я ожидаю, я уверен, что Украина и Польша найдут способ решить все разногласия, которые мешают военной поддержке Украины», — отметил глава альянса.

Столтенберг заметил, что смена состава парламента в Словакии не повлияет на ситуацию в целом. Он пояснил, что встречи по линии НАТО продолжатся в любом случае. Соответственно, констатировал генсек альянса, будут найдены возможности оказывать Киеву поддержку.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости