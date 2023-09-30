Столтенберг понадеялся на разрешение кризиса в отношениях Киева и Варшавы

Словакия и Польша продолжат поддерживать Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters. Он выразил уверенность в том, что странам удастся благополучно разрешить существующие между ними разногласия. Об этом пишет в статье для Reuters обозреватель Якоб Гронхольт-Педерсен.

Автор статьи уточнил, что Столтенберг сделал заявление на фоне возрастающей негативной риторики со стороны Польши в адрес Киева.

«Я ожидаю, я уверен, что Украина и Польша найдут способ решить все разногласия, которые мешают военной поддержке Украины», — отметил глава альянса.