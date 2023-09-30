Кулеба заявил о желании Африки локализовать производство украинского оружия

Эти заявления министр сделал на полях форума военной индустрии в Киеве. Как уточнили в МИД Украины, мероприятие в действительности прошло 29 сентября, однако лишь в субботу украинские СМИ и официальные источники начали публиковать о нем информацию. На форуме украинские власти сделали несколько заявлений, чтобы стимулировать интерес западных компаний развернуть производство оружия на Украине. В частности, президент Украины Владимир Зеленский говорил о работе над специальным экономическим режимом для ВПК, но не раскрыл деталей. Накануне секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов признал, что ВПК страны не способен полностью обеспечить потребности вооруженных сил. Он констатировал, что на Украине нет производства пороха.