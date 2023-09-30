Премьер Словакии забыл взять документы на выборы

Премьер-министр Словакии Людовит Одор рассказал на брифинге, что сегодня дважды ходил на парламентские выборы, пишет РИА «Новости».

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Одор отметил, что в первый раз он не дошел до места голосования, так как вспомнил, что не взял с собой удостоверение личности.

По его словам, премьер страны должен показывать пример ее гражданам, в частности, брать с собой необходимые для участия в голосовании документы.

«Конечно, это была моя человеческая ошибка», — признался с улыбкой Одор.

Премьер заметил, что вернулся домой за удостоверением и затем все же проголосовал на выборах.