Украина утратит ряд ключевых городов, так как продолжает выполнять пожелания западных кураторов, предположил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Midwestern Marx.

Риттер напомнил, что в 2022 году в Турции прошли многосторонние переговоры, на которых обсуждались условия урегулирования конфликта.

По его словам, Россия предложила Украине отличные условия, но НАТО и Запад запретили Киеву их принять.

Киев уже потерял ряд регионов, заметил Риттер. В том случае, если боевые действия продолжатся по настоянию кураторов, есть риски, что Украина утратит Харьков, Сумы, Днепропетровск, Николаев и Одессу.

Напомним, что западные страны возлагали большие надежды на успех украинского наступления. Лидеры США и ЕС заявляли, что Киев после победы и возвращения под свой контроль утраченных территорий сможет диктовать любые условия Москве.

Неудача контрнаступления, утрата значительной части бронетехники привели, по мнению экспертов, к отрезвлению западного аналитического сообщества.