МИД Азербайджана прокомментировал иск Армении к Баку в суд ООН

Азербайджан считает абсолютно необоснованным иск, поданный Арменией в Международный суд ООН против Баку по делу о расовой дискриминации, и представит в этот судебный орган свою позицию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде.

"Выдвинутые Арменией 29 сентября в международном суде очередные иски с целью определения временных мер по судебному делу, связанному с применением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, абсолютно необоснованны и абсурдны. <…> Азербайджанская сторона представит суду свою позицию, в которой отражены конкретные ответы на эти новые необоснованные претензии", - сказал официальный представитель МИД.

По его словам, эти иски "свидетельствуют, что Армения не отказалась от притязаний на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана", а также "направлены на разжигание расовой неприязни против азербайджанцев".

Гаджизаде подчеркнул, что Ереван злоупотребляет подобными обращениями в суд ради политических выгод. Он напомнил, что только в 2023 году Армения трижды обращалась в этот международный орган. Из трех исков, поданных Арменией в январе, два были отклонены, один удовлетворен частично, а поданные в мае иски единогласно отклонены судьями в июле, уточнил он.