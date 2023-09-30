Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) снова выступила за скорейшие поставки Киеву крылатых ракет Taurus и при этом высказала мнение, что их использование Вооруженными силами Украины для нанесения ударов по целям на российской территории стало бы обоснованным.

"Мы должны сейчас срочно поставить Taurus, поскольку украинская армия за счет целенаправленного применения крылатых ракет может существенно нарушить снабжение [российских войск]", - сказала Штрак-Циммерман в интервью медиагруппе Funke. По ее мнению, если Запад будет предоставлять Киеву меньше оружия, то это отдалит достижение мира. "Без поддержки западных союзников Россия уже уничтожила бы Украину", - заявила она.

На вопрос о легитимности ударов немецкими ракетами по территории России депутат ответила: "Да, сюда относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии". Штрак-Циммерман утверждает, что "международное право разрешает Украине нападать на военные цели и на территории" России.

"Совершенно независимо от того, где произведено орудие и кто его поставляет", - добавила она.

В то же время парламентарий заявила, что международное право не разрешает отправить на Украину немецких военных и целенаправленно наносить удары по мирным жителям.

Глава комитета Бундестага также выразила сомнение в том, что на Украине дело может дойти до применения ядерного оружия.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны. Он неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. По информации немецких СМИ, Шольц опасается, что Киев будет использовать Taurus для ударов по объектам на российской территории.