В Армении допустили возможность отключения российских телеканалов

Власти Армении активно обсуждают вопрос отключения российских телеканалов, рассказала в интервью порталу factor.am депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты портала отметили, что российские телеканалы в сентябре значительную часть эфирного времени посвящали ситуации в Нагорном Карабахе, а также вопросам взаимоотношений Москвы и Еревана.

Они попросили собеседницу сообщить, планируют ли власти республики тем или иным образом отреагировать на материалы российских СМИ.

Бадалян пояснила, что в 2023 году на пленарных заседаниях Национального собрания (парламента) неоднократно обсуждалась инициатива по отключению российских телеканалов.

Напомним, что в последние месяцы отношения между Москвой и Ереваном несколько ухудшились на фоне того, что Армения предприняла ряд недружественных шагов.

В частности, власти республики начали ратификацию Римского статута Международного уголовного суда, провели совместные маневры с США, сделали несколько резких заявлений.