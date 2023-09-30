Депутаты в Армении обсуждают вопрос отключения российских телеканалов на территории страны, сообщила в интервью Factor депутат от правящей партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян. По ее словам, соответствующие ведомства выступят с заявлением в случае принятия такого решения.

Этот вопрос обсуждается давно, он даже поднимался на пленарных заседания Национального собрания (парламента), — ответила Бадалян, отвечая на вопрос интервьюера о том, почему до сих пор вещание российских телеканалов в стране не ограничено.

В настоящий момент на территории Армении через общественный мультиплекс доступно вещание таких российских телеканалов как «Первый канал» , «Россия. Культура», «Мир» и «РТР Планета».

Ранее, 28 сентября, стало известно, что Сейм Латвии одобрил новую концепцию национальной безопасности, в соответствии с которой латвийским общественным СМИ с 1 января 2026 года запрещается вещание на русском языке. Это решение Риги официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала грубейшей дискриминацией и проявлением национализма. По ее словам, этот шаг свидетельствует о бессилии латвийских властей в построении истинно демократического и инклюзивного общества.