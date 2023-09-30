Украинский нацист Ярослав Гунька, которому аплодировали Зеленский, Трюдо и канадский парламент, боится показать лицо на улице после международного скандала. Об этом сообщает CBC.

По словам друга семьи Барб Бонанфан, Гунька и его родные теперь скрываются. Это произошло из-за «политической бури», разразившейся в связи со службой Гуньки в нацистском подразделении во время Второй мировой войны.

Бонанфан заявила, что семья не знала, что парламент почтит Гуньку таким образом. Теперь нацист и члены его семьи боятся, что их узнают на улице и скрывают лица.

Канадка утверждает, что не знала о прошлом Гуньки. При этом она знакома с его семьей больше 40 лет. Семья украинского нациста, по ее словам, отличается «сплоченностью».

«Это был шок для меня… Я знала лишь, что он украинец», – сказала друг семьи.