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Премьер Украины заявил о повреждении 37 оборонных предприятий

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что 37 предприятий украинской оборонной промышленности повреждены в результате ударов.

Премьер Украины заявил о повреждении 37 оборонных предприятий
© РИА Новости

«Понимаем, что наша оборонная промышленность остаётся одной из основных целей для российских ракетных ударов. От таких атак пострадало 37 предприятий», — приводит слова Шмыгаля агентство УНН.

Он отметил, что прорабатываются дополнительные предложения по восстановлению объектов.

Украинский премьер добавил, что оборонные предприятия каждый месяц наращивают объёмы производства.

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