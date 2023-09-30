Алиев озвучил число вернувшихся из Азербайджана в Карабах переселенцев

Около 2,3 тысяч азербайджанцев вернулись в Нагорный Карабах. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает агентство Azertag.

«Сейчас образовалась своеобразная очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли», - сказал он.

По его словам, люди едут из Баку, Сумгаита, Гянджи, чтобы жить в сёлах. Начался процесс, обратный урбанизации. Это явление, считает Алиев, необходимо «изучать и оценивать».

Алиев полагает, что к концу 2023 года в регион вернётся около 5,5 тысяч человек.