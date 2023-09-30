Алиев озвучил число вернувшихся из Азербайджана в Карабах переселенцев
Около 2,3 тысяч азербайджанцев вернулись в Нагорный Карабах. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает агентство Azertag.
«Сейчас образовалась своеобразная очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли», - сказал он.
По его словам, люди едут из Баку, Сумгаита, Гянджи, чтобы жить в сёлах. Начался процесс, обратный урбанизации. Это явление, считает Алиев, необходимо «изучать и оценивать».
Алиев полагает, что к концу 2023 года в регион вернётся около 5,5 тысяч человек.
Ранее стало известно, что миссия ООН отправится в Нагорный Карабах.
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