Зеленский анонсировал создание военного фонда за счет российских активов

"На Украине будет основан специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества для создания новых военных объектов. <...> Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и за счет прибыли от продажи конфискованных российских активов", - сказал Зеленский в приветствии к участникам первого форума оборонных индустрий в Киеве, запись которого опубликована в его Telegram-канале.