Житель Франции выиграл €130 миллионов в лотерею

Некий француз выиграл 130 миллионов евро в европейскую лотерею EuroMillions, рассказывается в пресс-релизе на сайте лотереи.

Всего же, утверждают организаторы, "Франция забрала домой 124-й джекпот с момента запуска лотереи".

Возможно, этот пресс-релиз, лишь рекламный трюк, но телеканал BFMTV так же сообщил, что 130 миллионов - самым крупный выигрыш во Франции с начала 2023 года, а за всю историю лотереи - десятый. Самым крупным назван выигрыш в 195 миллионов фунтов стерлингов.

Лотерейные билеты EuroMillions распространяются в десяти европейских странах, в розыгрыше принимимают участие около 200 миллионов человек.