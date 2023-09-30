Житель Франции выиграл €130 миллионов в лотерею

Житель Франции выиграл 130 миллионов евро в лотерею
Некий француз выиграл 130 миллионов евро в европейскую лотерею EuroMillions, рассказывается в пресс-релизе на сайте лотереи.
Всего же, утверждают организаторы, "Франция забрала домой 124-й джекпот с момента запуска лотереи".
Возможно, этот пресс-релиз, лишь рекламный трюк, но телеканал BFMTV так же сообщил, что 130 миллионов - самым крупный выигрыш во Франции с начала 2023 года, а за всю историю лотереи - десятый. Самым крупным назван выигрыш в 195 миллионов фунтов стерлингов.
Лотерейные билеты EuroMillions распространяются в десяти европейских странах, в розыгрыше принимимают участие около 200 миллионов человек.
Впрочем, европейская лотерея просто бледнеет по сравнению со вчерашним выигрышем жителя Флориды - он сорвал джекпот лотереи Mega Millions в размере более полутора миллиардов долларов (!). О таком "счастье", привалившем в отдельно взятый американский дом, написала в пятницу газета The New York Post. Издание тем самым сообщило, что в Штатах стало на одного миллиардера больше.