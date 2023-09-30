На Украине заявили о повреждении завода в Херсоне
Назначенный властями Украины глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале заявил, что в Херсоне территория и здание завода подверглись удару.
По его словам, в результате удара завод получил повреждения. 26 сентября украинское издание "Страна.ua" сообщало, что в подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы.
28 сентября Александр Прокудин сообщил, что в Херсоне в результате взрыва получил повреждение объект критической инфраструктуры.
С 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.