Кипр заявил о готовности разместить армян из Нагорного Карабаха

Правительство Кипра предложило гуманитарную помощь армянам Нагорного Карабаха, а также рассматривает возможность размещения в стране армянских беженцев, сообщили в МИД страны в связи с последними событиями в НКР.

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"Республика Кипр поддерживает открытые каналы для армянского народа. В этих рамках правительство Кипра готово оказать немедленную гуманитарную помощь изгнанным армянам Карабаха, которые тысячами покидают дома своих предков. В этой связи рассматриваются также возможности размещения в нашей стране ряда беженцев-армян, если возникнет такая необходимость", – цитирует заявление МИД Кипра РИА Новости.

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Также Никосия осудила военную операцию Азербайджана 19 и 20 сентября и грубое нарушение соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, а также обвинила Баку в этнической чистке.

На Кипре напомнили, что выступают за уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств и призывают Азербайджан воздержаться от дальнейших военных действий, соблюдая свои обязательства по территориальной целостности Армении в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года.

Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в 1991 году и провел референдум за независимость, в котором положительно проголосовали 99,89% избирателей.

После вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992–1994 годов НКР много лет существовала как непризнанная республика. 28 сентября 2023 года после операции Азербайджана республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек, более 400 ранены. Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела азербайджанскими военными их автомобиля из стрелкового оружия.