«Должно быть ты так гордишься, предопределяя судьбу Молдавии как нового фронта в этой войне за превосходство США, которая ведется на европейском континенте», — написал gonewest05.

DWPscumbags назвал Европу и НАТО «поджигателями войны» и спрогнозировал, что в конце концов они спровоцируют конфликт против Приднестровья. BakyCharles выразил уверенность, что Россия в конфликте на Украине и противостоянии санкций одержит верх.

B_M_Marouen назвал Молдову и Украину самыми коррумпированными странами на континенте и задался вопросом, отдает ли себе отчет Урсула фон дер Ляйен, пытаясь оказать на Россию давление подобным образом.

«Следующая жертва вашего безумия, бедные молдаване», — добавил Duval3Alfred.