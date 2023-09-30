Фон дер Ляйен обвинили в открытии нового фронта против России
Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о приближении Молдавии к границам Европейского союза. Ее слова жестко раскритиковали пользователи социальной сети X, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие высказывания.
«Должно быть ты так гордишься, предопределяя судьбу Молдавии как нового фронта в этой войне за превосходство США, которая ведется на европейском континенте», — написал gonewest05.
DWPscumbags назвал Европу и НАТО «поджигателями войны» и спрогнозировал, что в конце концов они спровоцируют конфликт против Приднестровья. BakyCharles выразил уверенность, что Россия в конфликте на Украине и противостоянии санкций одержит верх.
B_M_Marouen назвал Молдову и Украину самыми коррумпированными странами на континенте и задался вопросом, отдает ли себе отчет Урсула фон дер Ляйен, пытаясь оказать на Россию давление подобным образом.
«Следующая жертва вашего безумия, бедные молдаване», — добавил Duval3Alfred.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. Она считает, конфликт можно будет урегулировать уже после вступления в Европейский союз.